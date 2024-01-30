Разработчики бота для торговли криптовалютой Unibot планируют выпустить токен UNISOL в сети Solana

Разработчики Unibot анонсировали планы выпустить токен UNISOL на сети Solana, который будет применяться для вознаграждений и укрепления позиций приложения на рынке. UNISOL станет основным токеном проекта на Solana, при этом 80% предложения достанется владельцам UNIBOT. Доходы от протокола будут делиться между пулами для обладателей UNIBOT и UNISOL.

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Согласно Dune Analytics, с мая 2023 по январь 2024 Unibot заработал 11 700 ETH комиссий. Количество пользователей Unibot продолжает расти, достигнув 41 000 на 29 января.

Ежедневный объем торгов на Unibot составляет $5,5 млн, что уступает Uniswap, имеющей объемы около $900 млн. Лидером среди DEX по объему торгов стала платформа Jupiter.

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В связи с запуском UNISOL стоимость UNIBOT выросла на 25% за последние 24 часа, достигнув $65,5. В октябре 2023 года Unibot столкнулся с эксплойтом на $600 000.