«CBDC — катастрофа для гражданских прав»: кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший высказался против цифровой валюты центрального банка





"Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший высказал свою озабоченность в отношении внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC). В рамках своей предвыборной платформы политик обещает энергично противостоять созданию CBDC, опасаясь возможного давления и шантажа со стороны властей.

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В выступлении на социальной сети X, Кеннеди подчеркнул, что внедрение CBDC может привести к глобальному мониторингу транзакций граждан, что он рассматривает как потенциальное нарушение гражданских прав. Он привел пример Китая, где цифровой юань используется для сбора данных о гражданах в рамках системы социального кредита.

Кроме того, Кеннеди обязался прекратить усилия по созданию цифрового доллара, утверждая, что в случае избрания президентом он предпримет меры для сохранения традиционной фиатной валюты. Он также выразил мнение, что биткоин (BTC) может служить лучшей защитой сбережений, чем наличные.

Эта новость следует после аналогичных высказываний другого кандидата в президенты США, Дональда Трампа, который также видит в CBDC инструмент для контроля над гражданами. Ранее этому мнению придерживались бывшие оппоненты Кеннеди и Трампа, Вивек Рамасвами и Рон ДеСантис, хотя они уже не участвуют в президентской гонке.

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Не впервые Кеннеди-младший высказывает свои взгляды на биткоин. Он ранее подчеркивал свое намерение обеспечить неприкосновенность прав на владение и использование BTC в случае своей победы на выборах. Он также высказал планы стабилизировать доллар с использованием биткоина, считая, что это способствует инновациям и делает США лидером на рынках криптовалют и блокчейна. Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди подчеркнул, что биткоин — валюта свободы, сопоставимая по значимости со свободой слова."