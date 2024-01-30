Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — авторизовала к выпуску еще 1 млрд монет в сети Tron





Эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, получил разрешение на выпуск дополнительного объема в 1 млрд монет в сети Tron. Это событие отмечено впервые с января 2024 года, когда такой же объем USDT был введен в обращение. Технический директор компании, Паоло Ардоино, подчеркнул в своем сообщении (опубликованном на Twitter), что, несмотря на авторизацию объема стейблкоинов для Tron, их фактический выпуск еще не произошел. Ардоино пояснил, что это предоставляет возможность для будущей эмиссии или обмена между блокчейнами.

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На текущий момент общая капитализация USDT достигает $96 млрд. Согласно данным DeFiLllama, USDT удерживает долю в 71,06% на рынке, что подчеркивает его значительное влияние в сфере стейблкоинов.

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Ранее мы сообщали, что резервы Tether увеличились на $10 млрд за последние 3 месяца, что является дополнительным свидетельством роста и важности компании в криптовалютной экосистеме.