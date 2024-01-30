В то время как одни считают протокол Ordinals помехой для Биткоина, другие удваивают ставку на место невзаимозаменяемых токенов (NFT) в экосистеме Биткоина





Торговая площадка OKX NFT отметила рекордный ежедневный объем торгов 18 декабря, привлекая внимание трейдеров к NFT, связанным с биткоином. Компания расширяет свою поддержку этого направления, включив в листинг Atomicals и Runes, а также решив поддержать протокол Doginals сети Dogecoin.

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Окончательные планы включают поддержку стандартов токенов Atomicals, Stamps, Runes и Doginals в кошельке Web3. Несмотря на некоторые контрверсии вокруг биткоин-ординалов в экосистеме, Джейсон Лау, директор по инновациям OKX, настаивает на их нейтральности, подчеркивая, что они предоставляют новые возможности для пользователей и разработчиков.

Тем не менее, не все члены экосистемы Биткоина одобряют этот подход, рассматривая биткоин-ординалы как цифровой спам. Лау утверждает, что в открытых сетях, таких как Биткоин, нет понятия спама, и подчеркивает историческую поддержку OKX обновлений экосистемы Биткоина, таких как SegWit, Taproot и Lightning.

Руководитель OKX видит потенциал в ординалах и надписях, отмечая, что они могут стать цифровыми предметами коллекционирования и предоставить дизайнерам новое пространство для творчества. Он также признает временные трудности, такие как сбои в блокчейнах из-за интенсивной транзакционной активности, но считает их "болезнями роста", которые будут решены по мере развития.

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Лау подчеркивает, что экосистема надписей находится на ранней стадии, и OKX видит уникальные перспективы для роста, расширяя поддержку за пределы BRC-20 и включая новые стандарты, такие как Atomicals, Stamps, Runes и Doginals.