Торгуемый на бирже фонд (ETF), который зарабатывал на обратных прогнозах популярного ведущего CNBC Джима Крамера, закрылся спустя десять месяцев с момента начала торгов

Биржевой фонд (ETF) Inverse Cramer ETF (SJIM), следовавший стратегии, основанной на противоположных прогнозах Джима Крамера из CNBC, прекратил свою деятельность после десяти месяцев торговли. Tuttle Capital Management, управляющий фондом, объявил о ликвидации, а фонд полностью закроется к 23 февраля 2024 года, продемонстрировав свою неэффективность за короткий период.

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Джим Крамер, известный благодаря своим прогнозам в области криптовалют, часто сталкивался с противоречивыми результатами. Вместо поддержки роста монет своими положительными комментариями, его заявления о выходе из рынка приводили к значительным падениям.

Несмотря на мемы вокруг Крамера, один трейдер умудрился удвоить свой инвестиционный портфель, используя тактику, противоположную рекомендациям ведущего.

Тем временем крупные инвесторы продолжают накапливать криптовалюты, игнорируя прогнозы. Так, "Биткоин-киты" пополнили свои запасы на 76 тысяч BTC, что эквивалентно 3 миллиардам долларов, с начала 2024 года.

Inverse Cramer ETF (SJIM) осуществлял торговлю, открывая короткие позиции по активам, которые Крамер рекомендовал приобретать. Однако фонд привлек всего 2.4 миллиона долларов и продемонстрировал убыточность на 15 процентов за период своего существования.

В сравнении с этим ETF на Биткоин от BlackRock привлек более 2 миллиардов долларов всего за две недели. Этот показатель, хоть и рекордный, выделяет разницу в результативности относительно прогнозов Крамера. Напомним, ему потребовалось несколько месяцев для достижения отметки в 2 миллиона долларов.

В августе 2023 года закрылся альтернативный ETF Long Cramer ETF (LJIM), инвестирующий в акции, рекомендованные Джимом. Несмотря на это, LJIM привлек 1.2 миллиона долларов и показал доходность в 2.2 процента.

Таким образом, рекомендации Крамера оказались прибыльными лишь в небольшом объеме. Вместо использования контр-сделок против ведущего, опытные инвесторы предпочли бы долгосрочное владение криптовалютами, учитывая их значительный рост. Например, Solana SOL выросла в цене более чем в десять раз с начала 2023 года.

Последнее предсказание Крамера касается Биткоина. В своем твите от 25 января 2024 года он рекомендовал продавать BTC, утверждая, что криптовалюта вряд ли удержится выше уровня 40 тысяч долларов. Однако его ошибки в предсказаниях вызвали шутки, подчеркивая неудачные попытки предугадывать цифровые активы.

Генеральный директор Tuttle Capital Management, Мэтью Таттл, отметил, что создание ETF было предупреждением о рисках следования советам телевизионных "гуру". Фонд завершает свою деятельность, выплачивая акционерам стоимость чистых активов их долей 23 февраля.

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Ожидать высокой популярности фонда, использующего контр-сделки против ведущего, было, вероятно, нецелесообразно. Последние десять месяцев показали, что стратегия оказалась неудачной, что сказывается на общем интересе к продукту.