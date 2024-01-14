Генеральный директор Core Scientific Дарин Файнштейн предсказывает, что цена биткоина (BTC) будет расти бесконечно, поскольку лежащая в его основе технология распределенного реестра станет краеугольным камнем экономики будущего

Гендиректор Core Scientific, Дарин Файнштейн, делится прогнозом о бескрайнем росте цены биткоина, подчеркивая, что технология распределенного реестра, заложенная в его основе, станет ключевой составляющей будущей экономики. Приобретенный в 2012 году за $50, биткоин, по мнению Файнштейна, обещает демонстрировать впечатляющий рост в ближайшие десятилетия.

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По его мнению, цена биткоина увеличится в 200 раз за следующее десятилетие, а блокчейн, лежащий в его основе, станет основой для будущих финансовых продуктов и услуг. Файнштейн подчеркивает устаревшость текущей бухгалтерской системы, подверженной манипуляциям, и выделяет прозрачность и невозможность вмешательства в прошлые транзакции, обеспечиваемые технологией биткоина.

Он поясняет концепцию "цепочки времени" Сатоши Накамото, подчеркивая, что каждая транзакция фиксируется с временной меткой, и это обеспечивает неподдельность данных. Описывая сеть Биткоина как "самоаудирующуюся" с помощью "тройной бухгалтерии".

Недавний опрос Самсона Моу, сторонника биткоина, показывает, что большинство ожидает "быстрого и бурного" роста цены биткоина к отметке $1 млн. Моу предостерегает от возможных экономических сбоев в традиционной финансовой системе, но отмечает, что такой рост может изменить устоявшиеся структуры финансового мира.

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Он выделяет потенциальные трудности для компаний, таких как MicroStrategy, и стран, включая Сальвадор, подчеркивая, что рост цены биткоина может вызвать вызовы. Моу утверждает, что такой рост способен нарушить традиционные структуры финансовой системы и изменить уклад существующего финансового мира.