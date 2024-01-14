После долгожданного одобрения спотового биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США взоры участников криптовалютного рынка постепенно обращаются к следующему крупнейшему событию 2024 года, халвингу BTC

Спотовый биткоин-ETF, наконец, получил одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США, вызывая интерес участников криптовалютного рынка. Внимание теперь переключается на предстоящий халвинг BTC в 2024 году после предыдущих периодов сокращения вознаграждения майнеров, которые исторически провоцировали бычьи рынки.

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Тем не менее, на фоне динамичного роста биткоина с начала 2023 года, сейчас возникают вопросы относительно возможной коррекции перед халвингом. Аналитики выражают опасения по поводу высокой волатильности цен BTC в преддверии этого события.

Технический анализ текущей ситуации на ценовом графике BTC показывает схожесть с событиями 2019 года. Сценарий предыдущего цикла подразумевает возможное снижение биткоина на 53%, достигнув уровня $23 000. События ведущие к халвингу 2020 года также были насыщены колебаниями и образованием технического паттерна "двойное дно".

Аналогия с текущим рынком и событиями 2019 года становится более выраженной при достижении локального максимума в районе $48 750, совпадающего с одобрением спотового биткоин-ETF. Это может предвестовать начало глубокой коррекции с возможным падением до уровня $28 000. Если рынок повторит предыдущий цикл, биткоин может достичь дна в районе $23 000.

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Наблюдение за развитием событий критически важно, поскольку сохранение временной аналогии между текущим рынком и предыдущим циклом может подразумевать начало зрелого бычьего рынка не ранее января 2025 года.