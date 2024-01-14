Исследователи TK Research опубликовали отчет

Исследовательская группа TK Research представила отчет, выделивший потенциальные перспективы рынка криптовалюты Ethereum (ETH). Недавний прирост его курса на 10% стал индикатором возможного укрепления рынка. Эксперты подчеркнули, что протоколы финансирования деривативов с ликвидным стейкингом (LSDFi) готовы демонстрировать выдающуюся прибыльность.

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Основные акценты исследования пали на четыре ключевых аспекта LSDFi, способствующих развитию инвестиционных портфелей. В числе ведущих платформ и криптовалют Pendle Finance (PENDLE). С высоким объемом ликвидности (TVL) и активным сообществом, она успешно функционирует на основных цепочках EVM. Реализация стека restake/LRTfi позволяет повысить прибыльность и снизить риски для участников.

Еще одним заметным проектом становится Stader Labs (SD), получающий поддержку от Pantera Capital и Coinbase Ventures. Многоланцетная платформа с некастодиальным ликвидным стейкингом оперирует в семи сетях, и общий объем заблокированных средств (TVL) в 7,5 раз превышает капитализацию актива.

Stader Labs предлагает не только стандартные возможности ставок, но и расширенные функции, включая межсетевое кредитование, ликвидное размещение деривативов и доступ к геймифицированным пулам ставок.

Также в рамках LSDFi, Restake Finance (RSTK) с EigenLayer предлагает уникальную утилиту для распределения доходов от своего токена управления, действуя как прокси для экосистемы на уровне стейкинга.

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Завершая перспективный обзор, Liquity Protocol (LQTY) выделяется эксклюзивной поддержкой рынка CDP только для ETH. Проект достиг пикового TVL в размере $4,5 млрд, а несмотря на последующее снижение до $680 млн, его безупречная репутация, технологические инновации и высокий уровень безопасности делают Liquity Protocol востребованным в сфере LSDFi.