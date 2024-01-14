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Исследовательская группа TK Research представила отчет, выделивший потенциальные перспективы рынка криптовалюты Ethereum (ETH). Недавний прирост его курса на 10% стал индикатором возможного укрепления рынка. Эксперты подчеркнули, что протоколы финансирования деривативов с ликвидным стейкингом (LSDFi) готовы демонстрировать выдающуюся прибыльность.
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Основные акценты исследования пали на четыре ключевых аспекта LSDFi, способствующих развитию инвестиционных портфелей. В числе ведущих платформ и криптовалют Pendle Finance (PENDLE). С высоким объемом ликвидности (TVL) и активным сообществом, она успешно функционирует на основных цепочках EVM. Реализация стека restake/LRTfi позволяет повысить прибыльность и снизить риски для участников.
Еще одним заметным проектом становится Stader Labs (SD), получающий поддержку от Pantera Capital и Coinbase Ventures. Многоланцетная платформа с некастодиальным ликвидным стейкингом оперирует в семи сетях, и общий объем заблокированных средств (TVL) в 7,5 раз превышает капитализацию актива.
Stader Labs предлагает не только стандартные возможности ставок, но и расширенные функции, включая межсетевое кредитование, ликвидное размещение деривативов и доступ к геймифицированным пулам ставок.
Также в рамках LSDFi, Restake Finance (RSTK) с EigenLayer предлагает уникальную утилиту для распределения доходов от своего токена управления, действуя как прокси для экосистемы на уровне стейкинга.
Завершая перспективный обзор, Liquity Protocol (LQTY) выделяется эксклюзивной поддержкой рынка CDP только для ETH. Проект достиг пикового TVL в размере $4,5 млрд, а несмотря на последующее снижение до $680 млн, его безупречная репутация, технологические инновации и высокий уровень безопасности делают Liquity Protocol востребованным в сфере LSDFi.