Основные игроки экосистем Hedera и Algorand, в том числе HBAR Foundation и Algorand Foundation, объявили 11 января о создании нового альянса под названием DeRec Alliance для создания децентрализованной системы восстановления цифровых активов

Основные участники экосистем Hedera и Algorand – HBAR Foundation и Algorand Foundation – объявили о создании инновационного союза, получившего название DeRec Alliance. Эта инициатива, официально представленная на Crypto Finance Conference в Санкт-Морице 11 января, направлена на разработку децентрализованной системы восстановления цифровых активов.

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Представители DeRec Alliance, Лимон Бэрд и Джон Вудс, подчеркнули, что их цель заключается в упрощении процедур защиты и восстановления цифровых активов, следуя принципам, заложенным в опыте Web2. Бэрд акцентировал внимание на важности установления стандартов и разработки открытого исходного кода в блокчейн-сфере для обеспечения безопасности в Web3 без избыточной сложности. В своих заявлениях он выдвинул идею создания общепринятых правил и кодов, способствующих безопасности децентрализованных финансов.

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Бэрд призвал к упрощению процедур восстановления ключей для конечных пользователей, подчеркивая необходимость создания универсальных стандартов в этой области. Специалисты также высказали мнение, что их сотрудничество с банками, кредитными союзами и разработчиками программного обеспечения для кошельков – лишь первый этап. В рамках DeRec Alliance был представлен открытый исходный код протокола Decentralized Recovery (DeRec), предлагающего стандартизированный подход к управлению секретами. Этот метод основан на идее обмена секретами между определенным кругом помощников (друзьями или компаниями), что обеспечивает пользователям возможность восстановления секретов при необходимости. Важно отметить, что доля каждого помощника не раскрывает информацию об исходном секрете, что обеспечивает безопасность процесса даже в случае утери устройства восстановления.