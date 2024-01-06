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bitcoin
Coin360: В январе разморозят криптовалюты на $600 млн
Согласно данным Coin360, в январе 2024 года разблокировка токенов принесет на рынок ликвидность на сумму более $600 млн

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Согласно анализу Coin360 за январь 2024 года, на рынок криптовалют ожидается инъекция ликвидности в размере более $600 млн. Разработчики готовы разморозить 24,84 млн Aptos (APT) на сумму $234,75 млн, 3,67 млн Injective (INJ) на $136,73 млн и 24,16 млн Optimism (OP) на $87,7 млн.

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В мире альтернативных криптовалют происходят необычные события. Stake, занимающаяся криптоставками, приобрела права на название команды Sauber F1. Основатель криптокошелька стал жертвой фишинга с поддельным токеном LFG, что обернулось потерей $125 тыс.

Токены Arbitrum и Optimism приближаются к своим историческим максимумам, в связи с активизацией сетей второго уровня (L2). Разработчики Jupiter готовятся к дистрибуции JUP в конце января 2024 года. Ежемесячный объем продаж Osmosis достиг $1 млрд, следствием роста популярности экосистемы Cosmos.

Цены на Stacks (STX) выросли на 10% в контексте восстановления рынка и предстоящего обновления Nakamoto. Etherscan расширяет свою экосистему за счет приобретения Solscan. Ethereum Name Service (ENS) подорожал на 50% после высказывания Виталика Бутерина о его значимости.

По данным CoinShares, в 2023 году криптопродукты привлекли $2,2 млрд. Корейская игровая компания Wemade столкнулась с налоговым вычетом в размере $41 млн после создания $100-миллионного фонда Web3.

Solana Foundation анонсировала планы по экспансии в Бразилию, требуя $10 млн финансирования. Представители Arbitrum Orbit сообщили о том, что цепочки третьего уровня (L3) теперь могут использовать некоторые токены стандарта ERC-20 для оплаты комиссий за транзакции.

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В Starknet стартовало голосование о внедрении возможности оплаты комиссий в криптовалюте STRK в основной сети. Индикаторы использования Celestia (TIA) увеличились на 671%. Ставка выросла на 22%. Курс токена Memeland (MEME) также подскочил после инвестиций Binance Labs. SEI достигла рекордного ценового максимума в $0,8. А главный мем-токен SEIYAN вырос на 380% за последнюю неделю.

#news #news.ru #newsweek
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