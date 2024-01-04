Аналитик по ETF издания Bloomberg Эрик Балчунас считает, что хотя и небольшой, но все еще существует шанс отказа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в запуске спотовых ETF на биткоин

Аналитик ETF из издания Bloomberg, Эрик Балчунас, предвосхищает вероятность отказа SEC в разрешении спотовых ETF на биткоин, оценивая ее на уровне 10%. Основным моментом риска является возможное потребление дополнительного времени регулятором для проработки условий работы криптовалютных фондов. Окончательное решение о заявках на спотовые биткоин-ETF ожидается в период с 8 по 10 января.

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Балчунас подчеркивает, что задержка в запуске ETF, если произойдет, вероятно, будет вызвана не отказом в принципе, а скорее формальной необходимостью регулятора. Аналитик выражает уверенность на уровне 90%, что регулятор все же одобрит запуск соответствующих фондов.

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Эксперт напоминает о совместных усилиях SEC и компаний в согласовании условий запуска криптовалютных ETF, указывая на моральную готовность регулятора, в то время как остаются лишь формальности. Участники "ETF-гонки" представили свои окончательные заявки на спотовые биткоин-фонды, ожидая окончательного решения регулятора.