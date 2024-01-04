За последние несколько лет европейские регуляторы предприняли несколько важных шагов на пути регулирования криптовалютного сегмента

Европейские финансовые регуляторы активизировались в направлении регулирования криптовалют в последние годы. Профильные эксперты предсказывают, что эта тенденция сохранится и в текущем году. Информация поступила о том, что Европейское банковское управление (EBA) углубляется в анализ взаимодействия между криптовалютными компаниями и банками.

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Председатель EBA, Хосе Мануэль Камп, подчеркнул необходимость более глубокого понимания взаимосвязи между банками и финансовыми организациями, ориентированными на цифровые активы. В ноябре прошлого года EBA опубликовала требования к ликвидности и капиталу эмитентов стейблкоинов, дополнив законопроект MiCA, регулирующий криптовалюты в Евросоюзе.

Введены новые правила, предполагающие проверку лиц, участвующих в криптостартапах, на наличие обвинительных приговоров или санкционных ограничений. Также предписано усиленное наблюдение отраслевыми компаниями за клиентами, использующими конфиденциальные криптовалюты, с целью противодействия отмыванию денег.

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EBA регулярно проводит стресс-тесты кредитных организаций ЕС, оценивая балансовые риски. Ожидается, что в этом году ведомство углубится в сотрудничество с Европейским Советом по финансовой стабильности для анализа влияния "теневого банкинга" на экономику Евросоюза.