Став наиболее эффективным активом в 2023 году, биткоин получил поддержку со стороны крупных игроков Уолл-стрит, таких как BlackRock, которые активно работают над интеграцией криптовалют в основные финансовые потоки

В 2023 году биткоин стал ключевым активом, получив поддержку крупных игроков Уолл-стрит, в числе которых выделяется BlackRock, активно внедряющий криптовалюты в основные финансовые потоки.

реклама

Недавнее восстановление цены позволило биткоину вернуться в топ-10 капитализированных активов. Его рыночная капитализация превысила отметку в $800 миллионов, утвердив BTC на 9-й позиции, рядом с лидерами, такими как золото ($14 трлн), серебро ($1,5 трлн) и Apple ($3 трлн).

Несмотря на укрепление статуса биткоина как глобального макроактива, розничные трейдеры проявляют небольшой интерес. Данные Google Trends указывают на отсутствие активности среди этого класса инвесторов в криптовалютном рынке.

Эксперты также выделяют отсутствие всплеска загрузок криптоприложений, что было характерно для предыдущих бычьих рынков. В 2017 и 2021 годах криптоприложения, включая Coinbase, лидировали в рейтингах App Store, но в настоящее время они заметно упали.

Специалисты полагают, что с ростом интереса криптовалюте к ней присоединятся новые участники, особенно розничные инвесторы, что должно стать ключевым всплеском активности. Однако слабые показатели, такие как рейтинг Coinbase, вызывают сомнения в данной перспективе.

Возможно, молодое поколение, владеющее криптовалютой, уже вступило в рынок на предыдущих этапах его развития. Поэтому платформы, вроде Coinbase, направляют свои усилия на привлечение новых клиентов среди тех, кто только начинает осваивать мир криптовалют.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учитывая отсутствие надежных индикаторов вовлеченности розничных инвесторов в криптовалюту, выделение трендов требует комплексного анализа данных, выходящего за пределы Google Trends и рейтингов загрузок криптоприложений.