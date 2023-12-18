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В 2023 году биткоин стал ключевым активом, получив поддержку крупных игроков Уолл-стрит, в числе которых выделяется BlackRock, активно внедряющий криптовалюты в основные финансовые потоки.
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Недавнее восстановление цены позволило биткоину вернуться в топ-10 капитализированных активов. Его рыночная капитализация превысила отметку в $800 миллионов, утвердив BTC на 9-й позиции, рядом с лидерами, такими как золото ($14 трлн), серебро ($1,5 трлн) и Apple ($3 трлн).
Несмотря на укрепление статуса биткоина как глобального макроактива, розничные трейдеры проявляют небольшой интерес. Данные Google Trends указывают на отсутствие активности среди этого класса инвесторов в криптовалютном рынке.
Эксперты также выделяют отсутствие всплеска загрузок криптоприложений, что было характерно для предыдущих бычьих рынков. В 2017 и 2021 годах криптоприложения, включая Coinbase, лидировали в рейтингах App Store, но в настоящее время они заметно упали.
Специалисты полагают, что с ростом интереса криптовалюте к ней присоединятся новые участники, особенно розничные инвесторы, что должно стать ключевым всплеском активности. Однако слабые показатели, такие как рейтинг Coinbase, вызывают сомнения в данной перспективе.
Возможно, молодое поколение, владеющее криптовалютой, уже вступило в рынок на предыдущих этапах его развития. Поэтому платформы, вроде Coinbase, направляют свои усилия на привлечение новых клиентов среди тех, кто только начинает осваивать мир криптовалют.
Учитывая отсутствие надежных индикаторов вовлеченности розничных инвесторов в криптовалюту, выделение трендов требует комплексного анализа данных, выходящего за пределы Google Trends и рейтингов загрузок криптоприложений.