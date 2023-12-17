Стандарт токена безопасности институционального уровня ERC-3643 предоставит библиотеку интерфейсов для управления и передачи токенов безопасности в соответствии с требованиями регулируемых бирж

В рамках официального обновления от 15 декабря сообщество Эфириума успешно завершило процесс согласования и улучшения стандарта безопасности ERC-3643. Этот институциональный стандарт предоставляет эффективные средства управления токенами безопасности на регулируемых биржах.

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Разработчики Эфириума объявили, что стандарт ERC-3643 теперь признан официальным стандартом для токенизации реальных активов (RWA). Участники цифрового рынка смогут использовать его для токенизации ценных бумаг, платежных систем и программ лояльности. Важным элементом нового стандарта является возможность проверки прав пользователей на получение токена посредством структуры суверенной идентификации (SSI), обеспечивая анонимность, но подтверждаемые учетные данные.

Этот стандарт, основанный на ERC-20, был представлен обсуждению в сообществе Эфириума в 2021 году. Его конструкция включает два уровня разрешений, обеспечивая безопасность и соответствие требованиям обращения токенов.

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В дополнение к этому, Европейское банковское управление (EBA) сообщило о введении технического стандарта, направленного на предотвращение конфликта интересов между пользователями и эмитентами стейблкоинов, привязанных к стоимости реальных активов (ART).