За последние недели цена Биткоина выросла более, чем на 10 000 долларов, что привело к масштабной эйфории среди инвесторов

За последнее время стоимость биткоина увеличилась на более чем 10 000 долларов, вызывая энтузиазм среди инвесторов. Такой рост был обусловлен ожиданиями одобрения спотового биткоин-ETF и изменением монетарной политики ФРС.

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Инвесторы активно воспользовались возможностью входа на рынок, что привело к активному сжиганию медвежьих объемов при первых признаках фиксации прибыли.

На американских рынках Dow Jones поднялся на 0,3%, S&P 500 увеличился на 0,4%, а технологичный Nasdaq вырос на 0,5% в утренних торгах. Фонды, такие как Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust и SPDR S&P 500 ETF, также продемонстрировали прирост в начале пятницы.

Доходность 10-летних облигаций США достигла 4,22%, а эталонный показатель стабилизировался на уровне 4,12%, оставаясь на минимальных значениях с сентября.

Цены на нефть поднялись на 2%, однако остаются ниже 71 доллара за баррель. Акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,4% после анонса о запуске конкурента ChatGPT, Gemini, и закрылись ростом на 5,34% до $138,45 за акцию.

Рынки отреагировали на слабые данные о вакансиях и занятости в частном секторе в начале недели, поддерживая предположение о возможном снижении процентных ставок в следующем году.

В Китае потребительские цены в ноябре снизились быстрее всего за три года, а дефляция на заводах усилилась, свидетельствуя о давлении на восстановление экономики из-за слабого внутреннего спроса.

Базовая инфляция в годовом исчислении, исключая продукты питания и топливо, составила 0,6%, как и в октябре, что подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются китайские власти в стимулировании спроса в условиях дефляции.

Не смотря на балансирование потребительских цен на грани дефляции, глава китайского центрального банка, Пань Гуншэн, выразил ожидание увеличения инфляции.

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Прогноз для биткоина в ближайшей перспективе предполагает его стабильное колебание в диапазоне от 43 500 до 44 500 долларов, без резких скачков.