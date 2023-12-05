Согласно статистике RootData, в ноябре 2023 года в криптовенчурном пространстве публично отмечено 92 инвестиционных проекта

В ноябре 2023 года в области криптовенчурного инвестирования зарегистрировано 92 инвестиционных проекта, что на 21% превышает октябрьские показатели. Однако это число оказалось на 17% ниже уровня ноября 2022 года (111 стартапов). RootData отмечает, что инфраструктурные проекты составили 30% общего объема финансирования, DeFi — 13%, CeFi — 8%, а NFT/GameFi — примерно 7%.

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Общий объем инвестиций от венчурных капиталистов в ноябре достиг $1,2 млрд, что на 179% превышает октябрьский уровень ($430 млн). Этот показатель также на 90% выше, чем в ноябре 2022 года ($630 млн).

Сумма привлеченных средств превзошла среднемесячные показатели 2023 года на 76%. Из значимых проектов стоит выделить Phoenix Group, привлекшую $370 млн через IPO на Бирже ценных бумаг Абу-Даби.

Межсетевой протокол Wormhole получил $225 млн при оценке в $2,5 млрд с участием Jump Trading, Coinbase Ventures и других. Blockchain.com успешно завершила стратегический раунд серии E, привлекая $110 млн под руководством Kingsway Capital, среди инвесторов Baillie Gifford, Lakestar, LSVP, GV и прочие.

Платежная компания Fnality привлекла $95 млн в раунде серии B с участием Goldman Sachs и BNP Paribas, а также DTCC, Euroclear, Nomura Securities и WisdomTree. Канадская майнинговая компания Bitfarms собрала $44 млн через частное размещение акций.

Децентрализованная вычислительная ИИ-платформа Ritual завершила раунд финансирования на $25 млн с участием Archetype, Accomplice и Robot Ventures. Основатель Blur запустил сеть 2-го уровня Blast, получив предварительные инвестиции в размере $20 млн.

Ingonyama объявила о завершении раунда начального финансирования на $20 млн с участием AI21 Lab Walden Catalyst, Geometry, BlueYard Capital, Samsung Next и Sentinel Global.

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Руководство Privy привлекло инвестиции на $18 млн под руководством Paradigm, Sequoia Capital и других. Superstate завершила раунд финансирования серии A в размере $14 млн с участием Distributed Global и CoinFund.