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bitcoin
Сеть Mantle запустила протокол ликвид-стейкинга
Mantle Network запустила новый продукт для заработка на токенах - Mantle LSP

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Сеть Mantle Network расширила свой функционал с запуском инновационного продукта – протокола ликвид-стейкинга Mantle LSP, активированного в рамках сети Ethereum. Пользователям теперь открыта возможность генерации прибыли на монетах ETH, внедряя свои ETH в Mantle LSP и получая взамен токены mETH, обеспечивающие финансовый доход.

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Руководитель Mantle, Джорди Александер, высказал уверенность в успешности бизнес-модели сети. Он амбициозно нацелен на то, чтобы Mantle LSP занял ведущее положение среди аналогов, следуя успеху Lido и Rocket Pool. Для достижения этой цели команда сети намерена провести активную и энергичную стратегию, подчеркивает Александер.

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Mantle Network, начавшая свою деятельность в июле 2023 года, продемонстрировала впечатляющие результаты. Заблокированная стоимость на депозитах (TVL) оценивается в $220 миллионов согласно L2 Beat. Это свидетельствует об успешном утверждении Mantle в криптовалютном сообществе, подчеркивая ее значимость в данном сегменте.

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