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Основатель Cardano, Чарльз Хоскинсон, вступил в дебаты с представителями сообщества XRP, опровергая распространяющиеся слухи о предполагаемой взятке основателя ConsenSys, Джозефа Любина, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Версии о влиянии Любина на SEC с целью обеспечить преимущества Ethereum перед Ripple не нашли поддержки в виде доказательств со стороны сообщества XRP.
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Чарльз Хоскинсон, известный также как сооснователь Ethereum, оказался в фокусе внимания SEC, которая включила проект Cardano в список инвестиционных контрактов в рамках их иска против биржи Kraken. Это свидетельствует о том, что регулятор рассматривает Cardano как объект регулирования в сфере инвестиций.
Хоскинсон отреагировал на слухи с призывом сообщества XRP предоставить доказательства своих утверждений, иначе он рассматривает их как "грандиозный заговор". Предположение о влиянии Любина на SEC для преследования XRP было отклонено как нелогичное и несвязанное с предшествующими событиями двухлетней давности.
Тесные связи между ConsenSys и Ethereum порождают множество домыслов, однако конкретных доказательств коррупции со стороны Любина пока не представлено.