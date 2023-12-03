Известный аналитик и репортер Колин Ву рассказал, что за прошедшие будни произошло немало интересных событий, связанных с криптовалютным проектом Cosmos (ATOM)

В мире криптовалют события не замедляют своего темпа. Аналитик и журналист Колин Ву поделился интересными деталями о проекте Cosmos (ATOM), подчеркнув, что эта блокчейн-экосистема находится в состоянии постоянного развития. На прошлой неделе сообщество Cosmos Hub приняло решение о снижении максимальной инфляции ATOM с 20% до 10%. Этот шаг получил поддержку 41,1% участников, несмотря на 31,9% проголосовавших против.

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Это изменение несет за собой не только уменьшение максимальной инфляции, но и снижение годовой доходности от стейкинга с 19% до 13,4%. Такие шаги направлены на поддержание устойчивости и предотвращение возможного обвала цен.

Основатель Cosmos, Джей Квон, в своем последнем твитте подтвердил принятие предложения, несмотря на сопротивление со стороны части сообщества. Он высказал мнение, что окончательный план должен включать интеграцию ATOM с ATMO/ATMO1, чтобы предотвратить массовую продажу токенов и сохранить стабильность цен.

Дополнительно, Квон объявил о запуске новой сети AtomOne через форк Cosmoshub4. Эта сеть будет использовать текущее программное обеспечение, но с переходом к новому конечному продукту и более децентрализованной команде разработки.

Он также предложил детальный план для форка AtomOne, включающий в себя декларацию, видение, миссию, генезис-распределение, токеномику, управление сетью и создание технического руководящего комитета. Эта идея нацелена на учет мнений членов сообщества по различным аспектам.

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По последним данным, курс Cosmos (ATOM) на 2 декабря 2023 года составляет $9,6. Рыночная капитализация актива равна $3,62 млрд, а суточные объемы торгов достигают $131,95 млн. Криптовалютная экосистема Cosmos продолжает привлекать внимание и оставаться в центре событий в мире цифровых активов.