KuCoin представила новую криптокарту Visa, объединяющую традиционные банковские транзакции и криптоплатежи

Крупная криптовалютная биржа KuCoin анонсировала выход на рынок с инновационным продуктом – KuCard, криптокартой Visa, которая интегрирует традиционные финансовые операции и современные криптоплатежи. Согласно официальному пресс-релизу, новый продукт расширяет границы обычных транзакций, предоставляя пользователям возможность осуществлять покупки везде, где действуют обычные дебетовые карты. Это также включает в себя онлайн-шопинг и снятие наличных с банкоматов.

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Важным моментом становится поддержка KuCard популярными платежными системами, такими как Apple Pay и Google Pay, что дает возможность совершать бесконтактные операции через смартфон. Это, несомненно, повышает уровень удобства и обеспечивает дополнительный уровень безопасности, что подчеркивается представителями биржи.

Запуск KuCard отмечается как важное событие для KuCoin и криптовалютной индустрии в целом. Дебетовая карта, интегрирующая цифровые активы в повседневные финансовые операции, рассматривается как ключевой фактор для ускоренного внедрения криптовалют в массы, подчеркнуто в официальном заявлении.

На первом этапе доступ к KuCard предоставляется жителям Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), прошедшим процедуру личной идентификации. Они также получают привилегию получать кэшбэк до 10% от каждой транзакции с использованием криптовалюты для оплаты товаров или услуг.

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Стоит отметить, что ранее KuCoin внесла изменения в свои политики, сделав процедуру "Знай своего клиента" (KYC) обязательной для всех пользователей биржи и ужесточив правила верификации.