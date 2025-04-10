Конкуренция в данном жанре критически важна.

Благодаря стараниям коллектива Amplitude Studios в жанре глобальных стратегий началась конкуренция, приведшая к его развитию. В 2014 разработчики из Amplitude прославились фэнтезийной глобальной стратегией Endless Legend, тем самым подготовив себе задел под возможное развитие данной серии.

Возможностью студия воспользовалась, и вот сегодня стало известно, что анонсированная в начале текущего года Endless Legend 2 выйдет в Steam по программе раннего доступа уже этим летом.

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Как и положено глобальным стратегиям, в Endless Legend 2 мы будем брать под свой контроль фракции с уникальными особенностями и вести их к величию, развиваясь в технологическом плане и расширяя границы своей империи.

Точной датой выхода Endless Legend 2 в раннем доступе разработчики поделятся позже. Как долго новинку планируют дорабатывать уже с учётом обратной связи от геймеров, также пока неизвестно.