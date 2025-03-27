А атомные ледоколы и вовсе никто, кроме России, больше не строит.

Развитие Арктики и работающих в акватории Северного ледовитого океана торговых маршрутов невозможно без ледоколов. Пока реальное изменение климата даже не намечается, необходимо водить торговые суда через скованные льдом северные моря, для чего и служат ледоколы. На сегодняшний день крупнейшим соответствующим флотом на планете обладает Россия, а самые мощные корабли данного типа — с ядерными силовыми установками — и вовсе производятся исключительно Россией.

Данные два факта отметил сегодня президент РФ Владимир Путин на форуме «Арктика — территория диалога». Как отметил глава государства, останавливаться на достигнутом нельзя: нужно усиливать свои позиции в деле дальнейшего развития ледокольного флота, включая строительство уникальных для страны атомных ледоколов.

Присоединиться к освоению Арктики желают Соединённые Штаты Америки, но, как отмечал президент США Дональд Трамп, возможности для этого пока сильно ограничены, и связаны они именно с недостаточным количеством и качеством находящихся в эксплуатации в США ледоколов.

По этой причине, к слову, из Вашингтона поступают предложения о совместном с Москвой освоении Арктики. Пока что, впрочем, всё это лишь отдалённая перспектива: сначала между РФ и США должны нормализоваться отношения, быть полностью сняты все санкции и иные ограничения, и установиться долгосрочные партнёрские связи. Работы у двух государств предстоит много, но главное, что процесс не просто сдвинулся с мёртвой точки, а вышел из штопора.