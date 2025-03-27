Сколько копий игры при этом было продано, компания умалчивает.

За первую неделю, прошедшую с момента выхода Assassin’s Creed Shadows, новинка привлекла внимание более трёх миллионов человек. Об этом сегодня сообщила компания Ubisoft в официальных аккаунтах серии Assassin’s Creed в социальных сетях.

Как добавила Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows продемонстрировала второй результат в серии по доходам за первый день продаж. При этом компания почему-то не торопится уточнять, сколько копий игры было непосредственно продано, и каково денежное выражение этого «второго результата по доходам».

На самом деле, несмотря на то, что геймеры вполне справедливо по привычке интересуются показателями продаж новинки, ничего удивительного в том, что издатели стараются избегать публикации данных сведений, нет. Во-первых, уровень заинтересованности сообщества в Assassin’s Creed Shadows продемонстрирован статистикой числа пользователей. Во-вторых, видеоигры всё чаще включают в подписки — просто потому, что так удобнее и выгоднее.

Вероятно, статистику непосредственно продаж Assassin’s Creed Shadows мы узнаем только в рамках финансового отчёта Ubisoft.