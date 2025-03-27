О какой игре идёт речь, впрочем, не уточняется.

Выход новой игры серии Grand Theft Auto — это, безусловно, большое событие в игровой индустрии, однако некоторые издания любят его преувеличивать, публикуя материалы о том, что игровые издательства и разработчики боятся попасть «под каток» шестой номерной части культовой серии, поэтому попытаются «уйти с дороги», перенеся релизы своих творений.

Насколько материалы подобного рода обоснованы, сказать сложно, но есть одно игровое издательство, которое предпочитает играть по собственным правилам и ни под кого не подстраиваться. Так, в компании Devolver Digital сообщили о том, что выпустят игру «в тот же день и в то же время», что и Grand Theft Auto VI. О какой игре идёт речь или же Devolver Digital просто таким эффектным образом поделилась своим подходом к работе, неясно.

Что до негативного влияния релиза GTA 6 на другие намеченные к выходу этой осенью проекты, то наивно полагать, что их аудитории пересекаются с аудиторией нового творения Rockstar Games. Да и проблема в целом заключается вовсе не в пересечении аудиторий, как гласит расхожее мнение, а исключительно в том, что все информационные поводы после выхода GTA 6 будут посвящены именно ей, и другие видеоигры попросту в них затеряются.

Grand Theft Auto VI должна выйти в этом году на PlayStation 5 и Xbox Series. Версия для ПК пока не заявлена, но если традиция серии будет сохранена, то она появится через полгода—год после выхода консольных версий. Новинка отправит игроков в современный Вайс-Сити, в котором разворачивались события одноимённой любимой всеми с детства части серии.