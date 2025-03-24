То, что является рекордом серии Assassin’s Creed, на деле не столь уж существенно.

Разработчики и уж тем более издатели видеоигр очень любят различные статистические сведения. Причина проста: эти сведения без лишних усилий позволяют демонстрировать успешность их творений. Ubisoft с её новеньким экшеном Assassin’s Creed Shadows не стала исключением: время от времени французское издательство сообщает об очередном миллионе сыгравших в новинку пользователей.

Игроки же, в свою очередь, ориентируются совсем на другие статистические показатели. Так, на минувших выходных пиковый онлайн Assassin’s Creed Shadows в Steam составил 64 825 пользователей. Несмотря на скромные для проекта AAA-класса показатели, для серии Assassin’s Creed в целом это рекордное значение. Предыдущий рекорд онлайна в Steam был зафиксирован у Assassin’s Creed Odyssey: чуть больше 62 тысяч пользователей одновременно.

Причина такого противоречивого результата проста: до относительно недавних пор игры серии Assassin’s Creed в Steam не продавались вовсе, а игрокам на ПК в обязательном порядке нужно было пользоваться загрузчиками от самой Ubisoft. Отсюда и крайне скромные по меркам современной игровой промышленности значения в Steam.

Не забываем также о том, что Assassin’s Creed Shadows распространяется в том числе в составе подписки, которая и привлекла если не львиную, то существенную часть всех зафиксированных Ubisoft пользователей.

Удастся ли Assassin’s Creed Shadows порадовать Ubisoft новыми статистическими рекордами, вопрос открытый. Во-первых, максимальный интерес пользователей к новинкам проявляется в течение первых пары недель после их релиза. Во-вторых, первые выходные, которые должны были стать для Assassin’s Creed Shadows основным генератором рекордов, уже миновали и не продемонстрировали результатов, которые можно было бы назвать внушительными. Принимая во внимание, конечно же, известность и масштаб франшизы Assassin’s Creed.