К вопросу о «разделе активов», которое недавно упоминал президент США.

В начале этой недели президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам отметил, что Вашингтон, Москва и Киев обсуждают «раздел активов». Чуть позже в средствах массовой информации стали появляться сведения о том, что речь шла об объектах энергетики, и вот, данная информация была подтверждена на уровне администрации США.

Как следует из заявления Белого дома по итогам вчерашней беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, президент США обсудил с украинским коллегой вопросы энергетической инфраструктуры и, в частности, атомных электростанций. Трамп заявил, что лучшей защитой и поддержкой украинских атомных электростанций станет их передача в американское управление. Сейчас на территории Украины расположены три работающие атомные электростанции: Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая.

Особняком в этом вопросе будет стоять Запорожская АЭС в городе Энергодар, которая не только юридически, но и фактически контролируется Россией, а конкретно — госкорпорацией «Росатом». Россия настаивает на международном признании своих конституционных территорий и всех расположенных на ней активов. Можно предположить, что конкретно с Запорожской АЭС будет выработано некое компромиссное решение, по которому, например, передавать электроэнергию со станции в украинскую энергосистему будет американская компания, но всё это на данном этапе исключительно домыслы.

Украинское политическое руководство же пока непреклонно и заявляет, что без Украины Запорожская АЭС работать не будет.

Напомним, Запорожская АЭС находится в режиме холодного останова, то есть, не вырабатывает энергию даже для собственных нужд. Связано это с опасной близостью станции к линии боевого соприкосновения, так что объект в любом случае заработает только в случае значительного отдаления линии боевого соприкосновения или границы РФ с Украиной после мирного урегулирования — смотря как и о чём договорятся.