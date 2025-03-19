Время от времени обновления всё-таки выходит, и это позитивный момент.

За время разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 студия GSC Game World неоднократно подмочила свою репутацию: многочисленные переносы релиза, намеренная политизация самого процесса разработки и выпуск игры в «сыром» виде баллов коллективу отнюдь не добавляли.

Впрочем, работу над ошибками GSC Game World всё же проводит, регулярно выпуская для S.T.A.L.K.E.R. 2 крупные обновления. Вот и вчера вечером для данного постапокалиптического шутера про выживание в Зоне вышло новое крупное обновление версии 1.3.

Как сообщают разработчики, обновление затрагивает широкий спектр игрового процесса. В частности, внесены изменения в поведение и движения мутантов, а также в реакцию неигровых персонажей на звуки шагов. Проведена работа над балансом артефактов и уроном, наносимым аномалиями.

Исправлено большое количество багов и недоработок, повышена стабильность и производительность игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в ноябре прошлого года и получила сдержанные пользовательские оценки, преимущественно сводящиеся к тому, что в плане игрового процесса никаких существенных изменений по сравнению с оригинальными «Сталкерами» в новинке нет, а производительность хромает на обе ноги при совсем не выдающихся графических характеристиках. Актуальный пользовательский рейтинг S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam составляет 68 %.