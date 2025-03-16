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Barash
В Белом доме назвали вступление Украины в НАТО «невероятно маловероятным»
И данное мнение разделяют союзники США по альянсу.

На протяжении многих лет администрации Соединённых Штатов продвигали идею «открытых дверей» в Североатлантическом альянсе и пытались включить в этот военный блок Украину. Опасность, которая исходит из этой политики, очевидна, и во многом именно она, а если точнее, то нежелание США учитывать российские национальные интересы, привело к началу российской специальной военной операции на Украине.

Теперь, когда исход данного конфликта очевиден, его вектор уже никак не подлежит изменению, а в Белом доме ныне заседает новая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, начались подвижки США в деле осознания реального положения дел. На этой неделе Трамп назвал ответ на вопрос членства Украины в НАТО очевидным на протяжении последних сорока лет, затем факт убирания вопроса членства Украины в Североатлантическом альянсе подтвердил генсек альянса Марк Рютте. 

И вот, коллективную позицию Белого дома по данному вопросу озвучил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в комментарии телеканалу ABC News. По его словам, вступление Украины в НАТО «невероятно маловероятно», причём это, добавил Уолтц, позиция не только США, но и других стран-членов альянса. Советник президента США не стал называть эти страны, но можно практически без риска предположить, что это все члены НАТО, кроме Прибалтики и, быть может, Британии. Именно из этих государств последние годы исходят наиболее антироссийские заявления. 

Вместе с тем Уолтц также допустил возможность отказа Украины от контролируемых сейчас Россией территорий в рамках сделки по гарантиям безопасности. Занимательно, что ведущая ABC News, осознав, что происходит, стала пытаться перебить Уолтца, сослаться на ограничения во времени эфира и всячески избежать дальнейшего развития данной темы. Как отмечалось неоднократно, «нарративы» работают ровно до тех пор, пока их можно подгонять под объективную реальность «на земле». Как только возможность двояко трактовать ситуацию «на земле» исчезает, возникают подобные ситуации.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
Источник: abcnews.go.com
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