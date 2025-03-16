Главам государств есть, что обсудить.

В условиях, когда между США и Россией потихоньку налаживается диалог, прямые разговоры президентов двух государств предельно важны, поскольку общение лидеров является сигналом к тому, что стороны действительно сближаются в своих позициях и понимают лежащую на них ответственность.

Сейчас, когда существует хрупкая надежда на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, за исходящими из Москвы и Вашингтона заявлениями следят особенно пристально. Так, телеканал CNN поинтересовался у спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, ведущего сейчас диалог с российским политическим руководством и встречавшегося на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, когда можно ожидать разговор двух лидеров.

По словам Уиткоффа, телефонный разговор Путина и Трампа ожидается на следующей неделе. В подробности посланник Трампа не стал вдаваться, но нетрудно прийти к выводу, что обсуждаться будет преимущественно тема перемирия в украинском кризисе, для согласия на которое у Москвы есть ряд вполне естественных и обоснованных требований.