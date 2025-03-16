Причём не только для Counter-Strike 2, но и для Counter-Strike Global Offensive

Жизнеспособность отдельных представителей видеоигровой индустрии порой вызывает восхищение. Взять тот же Counter-Strike, появившийся на свет как мод к Half-Life, а затем ставший чуть ли не культурным феноменом, до сих пор поддерживающим конкурентоспособность.

Ныне Counter-Strike 2 как наиболее современное воплощение культового шутера про противостояние спецназа и террористов, это одна из самых популярных игр в Steam с пиковым онлайном, приближающимся к двум миллионам пользователей. Так, несколько часов назад культовый шутер и вовсе в очередной раз побил свой собственный рекорд: в субботу вечером в Counter-Strike 2 присутствовали 1 824 989 пользователей одновременно.

Counter-Strike 2 вышла в сентябре 2023 года и заместила собой Counter-Strike Global Offensive, став, по сути, глобальным техническим и контентным обновлением для последней. Таким образом, вышеизложенный рекорд относится не только к Counter-Strike 2, но и к Counter-Strike Global Offensive как к её предшественнице.