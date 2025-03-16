Кроме того, госсекретарь США уведомил российского коллегу о начале американской военной операции против хуситов.

Важность осмысленных контактов между государствами осознаётся лишь тогда, когда эти контакты на многие годы пропадают вовсе или же не приводят ни к чему, кроме усугубления отношений. Особенно хорошо это заметно на примере российско-американских отношений, которые постепенно ухудшались, пока не достигли худших за всю историю на фоне перерастания украинского кризиса в специальную военную операцию с беспрецедентным вовлечением в неё на стороне Киева и самих США, и их «союзников» в лице европейских стран.

В связи с этим отрадно видеть, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом осознаёт важность в целом и острую необходимость конкретно в этот период ведения диалога с Москвой. Так, сегодня МИД России и Госдеп США сообщили о прошедшем 15 марта телефонном разговоре между главами ведомств Сергеем Лавровым и Марко Рубио соответственно.

Согласно пресс-релизам внешнеполитических ведомств обоих государств, в рамках беседы Рубио и Лавров обсудили тему дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в рамках развития обсуждённой в Саудовской Аравии в середине февраля темы восстановления контактов между США и Россией.

Вместе с тем глава Госдепа США уведомил главу МИД РФ о начале американской военной операции против хуситов. Рубио заявил о неприемлемости продолжения хуситских атак на американские военные и коммерческие морские перевозки. Лавров, в свою очередь, заявил о необходимости поиска политико-диплпоматического решения сложившегося кризиса в данном регионе.