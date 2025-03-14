Главное, что процесс начался. При предыдущей администрации США его упорно не желали начинать.

Администрация США проявляет «осторожный оптимизм» по вопросу переговоров о мирном урегулировании украинского кризиса. Об этом в комментарии телеканалу Fox News заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. По словам Уолтца, сейчас в переговорном треке наметился прогресс, но давать по этому поводу обнадёживающие комментарии, тем более опережая главу государства, он не счёл правильным.

Как отметил советник Трампа, очевидно, что у сторон будут свои требования, и это было подтверждено вчерашней пресс-конференцией президента России Владимира Путина, но в конечном счёте обеим сторонам, считает Уолтц, придётся пойти на уступки, компромиссы, и именно для этого служит «челночная дипломатия», которой сейчас занимаются Соединённые Штаты.

Сложно сказать, по какой причине Россия должна идти на компромиссы, учитывая, как это отметил в том числе сам Дональд Трамп, что все козыри в руках у Москвы. Переговорная позиция всегда определяется положением дел «на земле», и исходить нужно именно из этого, а не из желания урегулировать всё через компромиссы, сохраняя тем самым своё собственное лицо.

Время компромиссов давно упущено, и это неоднократно отмечало российское высшее политическое руководство, озвучивая свои требования для начала переговоров с Украиной. Проблема для Вашингтона в том, что время играет против Украины: пока идут обсуждения, боевые действия не останавливаются, а позиция РФ в их ходе продолжает усиливаться. Поэтому новая администрация США и торопится с мирным урегулированием, а спешка в таких делах контрпродуктивна.