Очевидно, будет встреча по вопросу украинского кризиса и не только.

После переговоров с Украиной в Саудовской Аравии представители США пообещали передать России по имеющимся каналам подробные сведения об итогах этих переговоров, дабы в Москве могли с ними ознакомиться и сделать необходимые выводы.

Судя по всему, этим каналом связи является специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, у которого имеются давние дружеские и бизнес-связи с представителями России.

Сведения о том, что Уиткофф намерен на этой неделе посетить Москву, появлялись ещё несколько дней назад, и вот, портал Flightradar24, которым многие пользуются для отслеживания авиарейсов своих родственников, передаёт, что самолёт спецпредставителя США, вылетевший несколько часов назад из Катара, уже пересёк границу России и направляется в один из московских аэропортов.

На данный момент рейс Уиткоффа является самым отслеживаемым на Flightradar24, что свидетельствует о том, что в мире многие возлагают большие надежды на дипломатическое взаимодействие Москвы и Вашингтона.