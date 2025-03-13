Подробностей нет, но предполагается, что это те же условия, что выдвигались Москвой неоднократно.

На этой неделе в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии было объявлено, что Украина готова на 30-дневное перемирие с возможностью продления, если данное предложение примет Россия. Подразумевается, что перемирие позволит запустить процесс долгосрочного мирного урегулирования, однако на данный момент российская сторона ещё не получила от США обещанного подробного изложения всех обсуждённых с украинской делегацией за 8,5 часов вопросов.

Учитывая почти полное отсутствие подробной информации и понимая, что перемирие просто ради перемирия Москву не устраивает, агентство Reuters опубликовало новостную заметку, в которой, ссылаясь на свои источники, упомянуло, что Россия передала США список требований для урегулирования украинского конфликта.

Подробностей у Reuters нет, но вышеуказанные анонимные источники утверждают, что эти требования совпадают с ранее озвученными Москвой в адрес США, НАТО и Украины условиями. В этот перечень входят отказ Украины от НАТО, признание новых территориальных реалий, а также полное выполнение всех целей специальной военной операции.

Естественно, на данный момент относиться к сведениям от прессы следует с максимальной осторожностью. Обсуждать что бы то ни было в вопросе урегулирования украинского кризиса можно будет только после публичных заявлений российской стороны.