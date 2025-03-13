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Barash
FT: президент Польши призвал США разместить в его стране ядерное оружие
Удивительно, но политикам после таких заявлений удаётся выходить сухими из воды.

Распространение ядерного оружия — это очень серьёзная тема, напрямую связанная с мировой стабильностью, и именно поэтому глобальные сверхдержавы предельно настороженно относятся к любой идее появления «последнего аргумента» у кого бы то ни было, кроме них.

В Европе собственным ядерным оружием обладают только Россия, Франция и Великобритания; в нескольких других государствах, включая Германию и Турцию, размещено американское ядерное оружие. Давно стать территорией, на которой размещено американское ядерное оружие, стремится Польша, и вот, как передаёт газета Financial Times, президент Польши Анджей Дуда в очередной раз поднял эту тему в рамках встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине и России Китом Келлогом.

По мнению главы польского государства, поступить таким образом необходимо, поскольку Североатлантический альянс с 1990-х расширился на восток, а, значит, туда же следует переместить и инфраструктуру альянса, включая ядерное оружие.

Мы не знаем, объяснил ли Келлог в разговоре с Дудой, что приближение ядерного оружия к границам России — это очень плохая идея, тем более что российское ядерное оружие в результате действий НАТО уже находится на территории Беларуси. Ясно одно: европейские элиты осознают уязвимость своих государств в отсутствие американского военного и ядерного зонтика. 

Как уже отмечалось, вступление в НАТО для европейских государств было способом избавить себя от неподъёмных расходов на содержание национальных вооружённых сил. По сути, их оборона была отдана на откуп Соединённым Штатам, пока все зарабатываемые европейскими странами деньги шли на их развитие и социальные расходы. Дональд Трамп считает такое использование денег американских налогоплательщиков несправедливым, поэтому призывает европейских союзников по НАТО наращивать оборонные расходы.

#сша #политика #польша #ядерное оружие
Источник: ft.com
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