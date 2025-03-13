Сведения инсайдеров на эту тему дополняют друг друга.

Учитывая непреодолимое желание разработчиков видеоигр выпускать ремейки, ремастеры и переиздания культовых проектов прошлого, игровое сообщество давно пребывает в ожидании обновлённых версий The Elder Scrolls III Morrowind и The Elder Scrolls IV Oblivion.

Дальше неоднозначных фанатских проектов, производство которых затягивается на годы, история не развивается, однако в 2023 году с подачи инсайдеров появилась информация о том, что в разработке находится полноценный ремейк The Elder Scrolls IV Oblivion, в основу которого ляжет современный игровой движок Unreal Engine 5.

Теперь у этой истории появилось продолжение. Как передаёт издание Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на инсайдера NatetheHate, ремейк TES IV Oblivion будет представлен в течение ближайших недель, а его релиз, вероятно, состоится до начала лета. Источники самого издания VGC тем временем уточняют, что ремейк увидит свет в апреле. Впрочем, эти сведения друг другу не противоречат.

Как сообщается, ремейк культовой игры во вселенной «Древних Свитков» создаётся студией Virtuos, отметившейся работой над сериями Uncharted, Battlefield, Tomb Raider, BioShock и другими, а сейчас оказывает студии Konami поддержку в разработке ремейка Metal Gear Solid 3.

Согласно инсайдерским сведениям, в ремейке TES IV Oblivion переработке подверглись шесть геймплейных механик: выносливость, скрытность, блокирование, стрельба из лука, реакция на удары и пользовательский интерфейс.

Оригинальная The Elder Scrolls IV Oblivion вышла весной 2006 года.