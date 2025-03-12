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Barash
«Калашников» в этом году увеличит выпуск БПЛА-камикадзе «КУБ» повышенного могущества
Могущество боеприпасов означает их способность к причинению необходимого ущерба.

О важности беспилотных систем в рамках современных боевых действий написано уже бесчисленное количество статей. Начиная специальную военную операцию в феврале 2022 года, российские вооружённые силы практически не имели беспилотников, но за три года боевых действий Россия выбилась в передовики их производства и применения.

Так, сегодня концерн «Калашников» заявил о наращивании в 2025 году производства барражирующих боеприпасов (беспилотников-камикадзе) «КУБ» повышенного могущества. Под могуществом подразумевается способность боеприпаса к причинению необходимого ущерба цели.

Насколько сильно в этом году будет увеличено производство «КУБов», не уточняется, зато «Калашников» напомнил, что только в прошлом году выпуск этих средств поражения был увеличен в 10 раз.

Дроны «КУБ» продемонстрировали свою эффективность в рамках специальной военной операции и в ходе операции по вытеснению ВСУ из Курской области. Данные барражирующие боеприпасы применяться в любое время суток и при порывах ветра до 10 м/с.

#промышленность #беспилотники #бпла #«калашников» #«куб»
Источник: kalashnikovgroup.ru
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