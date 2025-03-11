Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится.

Тема финансового мошенничества в России, особенно в течение последних нескольких лет, стоит максимально остро. Связана она не только и не столько с финансовой неграмотностью населения, сколько с постоянно совершенствующимися мошенническими схемами. По этой причине в правительстве России разработали функцию самозапрета на оформление кредитов, которая стала доступна с 1 марта на портале «Госуслуг».

Оказалось, что данная услуга крайне популярна. Так, всего за десять дней с момента появления самозапрета на кредиты им воспользовались свыше пяти миллионов россиян.

Как отметило Минцифры России, наибольшей популярностью услуга пользуется в крупных городах. В частности, из пяти миллионов граждан, оформивших самозапрет на кредиты, 950 тысяч — москвичи.

Напомним, что самозапрет на кредитование устанавливается бессрочно, однако при желании или при необходимости его в любой момент можно снять. Что до механизма работы системы, то, как отметили в Минцифры, при оформлении самозапрета на кредиты банки сразу получают соответствующую информацию, тем самым делая невозможным оформление кредитов и микрозаймов.

Безусловно, повышение уровня финансовой грамотности населения гораздо эффективнее подобного рода самоограничений, но, как мы уже отметили в начале данной заметки, мошенничество совершенствуется, и в нынешних условиях полный кредитный «карантин» может обезопасить семейный бюджет.