Как отметил пресс-секретарь президента РФ, нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Кардинальные изменения в американской внутренней и внешней политике, произошедшие с приходом к власти Дональда Трампа и собранной им администрации, у многих в России вызывают вполне естественную надежду на нормализацию российско-американских отношений. Логика этих надежд проста: РФ и США нечего делить, а от взаимодействия выиграют оба государства.

Безусловно, так оно и есть, однако РФ и США нечего делить было на протяжении всего постсоветского периода, а недоброжелательная политика Вашингтона по отношению к Москве продолжалась все эти годы. В одночасье мировоззрение американских элит, из которых представители неоконсервативных взглядов никуда не исчезли, не меняется, поэтому в Кремле рассматривают изменения в американской политике с большой осторожностью.

Также в Кремле советуют поступать и тем, кто торопятся с выводами относительно дальнейшего развития российско-американских отношений и политики США относительно Украины. Так, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая перед студентами НИУ ВШЭ, заявил, что «всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему». По мнению Пескова, Россия добьётся своих целей независимо от того, как себя ведут США.

Собственно, это максимально правильная политика в вопросе дальнейшего развития российско-американских отношений. Оба государства действуют, исходя из своих национальных интересов, дружбы между ними быть не может по определению, но холодный экономический и геополитический расчёт может подтолкнуть руководства обоих государств к восстановлению взаимодействия на всех уровнях. И это уже настоящий рывок вперёд по сравнению с тем, в каком состоянии российско-американские отношения находятся сейчас.