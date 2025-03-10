За счёт отмены контрактов удастся сэкономить десятки миллиардов долларов.

За последние несколько недель, которые новая администрация США находится у власти, мир узнал много интересного о деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). В ряде случаев суммы и цели, озвучиваемые сотрудниками Агентства, создают впечатление банального присвоения денег, и тот факт, что администрация президента США Дональда Трампа решила копнуть в направлении деятельности USAID, которая десятилетиями была, по сути, практически бесконтрольной, свидетельствует о серьёзности намерений по изменению американской внутренней и внешней политики.

По итогу шестинедельного пересмотра деятельности Агентства сегодня Госсекретарь США Марко Рубио объявил об официальной отмене (закрытии) 83 % программ USAID. Как добавил глава американского внешнеполитического ведомства, всего было отменено 5 200 контрактов, в рамках которых были израсходованы десятки миллиардов долларов.

По словам Рубио, расходование этими контрактами USAID американских ресурсов не просто не соответствовало американским национальным интересам, а в ряде случаев даже прямо им вредило.

Госдеп намерен сохранить оставшиеся 18 % программ USAID под пристальным контролем Государственного департамента.