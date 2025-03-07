Президент США считает, что у сторон конфликта нет выбора.

Одной из ключевых целей, поставленных президентом США Дональдом Трампом, является окончание украинского кризиса. Для реализации данной задачи администрация Трампа, увидевшая неискренность намерений киевского политического руководства, уже приостановила поставки Украине военной помощи и предоставление ей разведданных.

Между тем делегации США и Украины готовятся к встрече в Саудовской Аравии, где будут обсуждаться вопросы перемирия с последующим окончательным мирным урегулированием. И вот, вскоре после того, как информация о подготовке встречи с украинской делегацией стала достоянием общественности, Дональд Трамп заявил, что «заключить сделку» хотят и Украина, и Россия.

По мнению Трампа, у Украины нет выбора. Кроме того, у России, как считает глава американского государства, выбора тоже нет. И если с Украиной отсутствие выбора понятно, то вот почему его нет у России, президент США уточнять не стал, отметив лишь, что у РФ его нет «определённым другим образом» который знает только сам Трамп.

Допускаем, что администрация США сделала российской стороне очень выгодное предложение — возможно, в вопросе полной стабилизации и нормализации российско-американских отношений во всей их полноте. Собственно, никаких других рычагов влияния на Россию у Соединённых Штатов нет: только пряник.