Идёт дело-то: ключевая машиностроительная отрасль развивается.

Станкостроение в России с периода 1990-х находилось не просто в упадке, а подвергалось неприкрытому уничтожению. Лишь в 2010-х эта отрасль, являющаяся основой любого машиностроения, начала потихоньку возрождаться, ну а с 2022 года, когда привычный путь в виде закупок иностранных средств производства перестал быть лёгким, очевидной стала острая необходимость в кратном наращивании производства полностью отечественных станков.

Процесс идёт, за него в России отвечают сразу несколько компаний, и главная из них — холдинг «СТАН», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Предприятие регулярно радует граждан новостями о выпуске или начале разработки новых станков, и вот, теперь в производство пошёл пятиосевой станок (обрабатывающий центр) VMB 800 с числовым программным управлением (ЧПУ), созданный специально для нужд авиастроения.

Как отмечает производитель, VMB 800 способен обрабатывать сложные авиационные детали, отличающиеся минимальными допусками при производстве.

Важной особенностью данного обрабатывающего центра является его максимальная импортозамещённость: «СТАН» утверждает, что VMB 800 — это «полностью отечественный» станок, в котором применены разработанные и произведённые в России компоненты, включая каркас, систему ЧПУ, шпиндель-мотор и многое другое.

Почему производитель делает большой акцент на авиационном предназначении данного станка? Потому что развитие гражданского авиастроения сейчас в России носит характер стратегически важного процесса: после ухода Boeing и Airbus РФ столкнулась с рядом трудностей в виде усложнившегося доступа к запчастям и комплектующим, производство многих из которых пришлось или ещё придётся наладить непосредственно на территории России методом обратного инжиниринга. Долго так гражданская авиационная отрасль работать не сможет, поэтому стране необходимы полностью российские самолёты, детали которых и будут создаваться на станках, подобных герою данного материала.