«У нас есть Конституция», — отметил глава МИД РФ.

В вопросе урегулирования украинского кризиса Россия стоит на своих первоначальных условиях, подразумевающих окончательное, долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта с полным искоренением всех его первопричин. Соединённые Штаты потихоньку приближаются к пониманию важности для России завершения кризиса именно на этих условиях, но европейские страны пока не до конца усвоили объективное положение дел «на земле» и готовы поддержать разве что «заморозку» боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения.

Российское политическое руководство регулярно исключает саму возможность такого развития событий, потому что заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения будет означать нарушение Конституции России, в состав которой с осени 2022 года включены четыре бывших региона Украины в их полных административных границах.

И вот, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Катар вновь заявил, что остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения невозможна, а также добавил, что та территория, которая останется под контролем Киева, тоже должна быть избавлена от дискриминационных законов.

По сути, Лавров вновь напомнил о том, что Москву устраивает урегулирование украинского кризиса только по модели Стамбульских соглашений, но уже с учётом сложившегося после весны 2022 года положения дел.