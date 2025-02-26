Решать, что оправдалось, а что нет, будут всё-таки геймеры, и уже после релиза.

Новая Fable находится в разработке уже, по меньшей мере, пять лет, и всё это время информацию из разработчиков приходится вытаскивать по крупицам. Очевидно, что процесс разработки идёт с большим скрипом, и вот, Microsoft через своё игровое подразделение Xbox Game Studios дала понять, что эти рассуждения справедливы: релиз отложен до 2026 года.

По словам руководителя Xbox Game Studios Крейга Дункана, разработчикам необходимо дополнительное время на доведение проекта до нужного уровня качества. Дункан понимает, что несёт геймерам печальную весть, поэтому решил смягчить её, заявив, что дополнительное ожидание оправдает себя.

Как отметил глава Xbox Game Studios, лично он доволен тем, как уже сейчас выглядит и играется новая Fable и верит в то, что коллектив Playground Games обеспечит фанатам серии самые позитивные эмоции. Но всё это будет в следующем году.

Впервые новая Fable была анонсирована в 2020 году. После продолжительного периода разработки релиз должен был состояться в текущем году, но этим планам не суждено было сбыться. От себя добавим, что как и в любом творческом процессе, при создании видеоигр всегда лучше потерпеть, чем поторопиться, тем более если издатель великодушно предоставляет такую возможность.