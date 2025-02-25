Слишком многое от этой продукции зависит.

В последнее время мы очень часто и много слышим о редкоземельных металлах. В основном эти известия связаны с желанием новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом извлекать редкоземельные металлы из украинских недр с целью восполнения расходов, понесённых Штатами при предыдущей администрации на поддержку Киева за последние три года.

Впрочем, как уточняют геологи, редкоземельные металлы на практике не такие уж редкоземельные, да и разбросаны по планете относительно равномерно. В России соответствующих ресурсов тоже предостаточно, и вот, вчера вечером президент РФ Владимир Путин провёл совещание по развитию соответствующей отрасли.

Как отметил президент, развитие индустрии редких и редкоземельных металлов является одним из приоритетных направлений в современной экономике, поскольку соответствующие ресурсы используются при производстве микроэлектронной продукции, востребованы в энергетике, оборонной сфере, а также в разработке и реализации цифровой экономики. Проще говоря, во всех высокотехнологичных сферах.

Путин призвал промышленников соответствовать запросам современности и «кратно» нарастить объём выпуска продукции в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Данный нацпроект подразумевает налаживание производства полного цикла редких и редкоземельных материалов: от добычи самих ресурсов до создания на их основе готовых товаров.

Отметим, что сейчас в России активно проходит новая индустриализация. Во-первых, в целом ряде стратегических и социально важных отраслей обязана быть полная импортонезависимость, а во-вторых, поведение государств, всего три года тому назад называвшихся партнёрами, показало, что в перспективе договариваться о чём-либо долгосрочном с ними необходимо крайне осторожно, прописывая все мельчайшие подробности в договоры.