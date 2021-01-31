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Согласно недавно опубликованным данным, перекупщики наварили чистой прибыли почти на 1 миллион долларов, с перепродажи процессоров AMD Ryzen 5000, а общий объем продаж составил почти 6 миллионов долларов.

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Как сообщает Tom’s Hardware, анализ был проведен Майклом Дрисколлом (data-инженером Oracle) - он создал скрипт парсера eBay, который собирает данные о товарах, проданных на аукционе.

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Дрисколл специально собрал статистику для процессоров Ryzen 5ХХХ, отметив, что согласно его данным, собранным его парсером, на сегодняшний день на eBay продано 8.729 шт. таких процессоров, в результате чего общий объем продаж составил 5,9 миллиона долларов. Предполагаемая прибыль от этого составляет около 950 000 долларов.

Это просто ошеломляющие цифры - они хорошо демонстрируют масштабы проблемы, когда дело касается перекупщиков. Они используют скудный запас процессоров и перепродают их с большой прибылью. И eBay, и PayPal также получают выгоду от этой спекулятивной прибыли.

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Также, Дрисколл отмечает, что цены на Ryzen 5ХХХ, за последний месяц, несколько стабилизировались и сейчас "всего" на 25-40% превышают рекомендованные AMD, что, очевидно, все еще крайне неприятно.

Больше всего "раздуты" цены высокопроизводительные чипов - это Ryzen 5900X и 5950X - их запасы [на складах магазинов] очень малы.

Ryzen 5600X в настоящее время стоит примерно на 30% выше рекомендованной цены, а 5800X - на 25%, что делает его, условно говоря, наиболее разумной покупкой здесь[на eBay].

Что же касается того, какой процессор был самым популярным - то когда дело доходит до количества в штуках - Ryzen 5600X оказался на первом месте, что, конечно, было обусловлено его более доступной для кошелька рекомендованной ценой - на eBay было продано 3.204 штуки.

"Раздутие цен" на процессоры Ryzen 3ХХХ.

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Статистика также показала, что цены на чипы Ryzen 3ХХХ последнего поколения также растут, поскольку люди, которые не могут купить себе процессор 5ххх поколения - ищут альтернативы.

Также, чипы на архитектуре Zen 2 сейчас перепродаются примерно на 25% дороже[чем раньше], а более старые процессоры, на архитектуре Zen+, продемонстрировали рост [цены перепродажи] более чем на 30%.

Дрисколл замечает: "Реальными отклонениями являются процессоры Ryzen 3100 и 3300X, цена перепродажи которых подскочила ближе к 45% от их предыдущей цены. Я подозреваю, что это связано с тем, что покупатели, чья сборка уже собрана за исключением процессора, просто покупают что-то, чтобы подстраховаться, пока не получат желаемый процессор Zen 3 [Ryzen 5ХХХ] ".

Между тем, цены на некоторые процессоры Intel на eBay упали после "большого запуска AMD Ryzen 5000": перепродающие на площадке, получают примерно на 200 долларов меньше за Core i9-10900K и примерно на 50 долларов меньше за 9900K. Чипы Core i7, по-видимому, не пострадали.

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Что касается проблем обеспеченности складских запасов чипами Ryzen 5ХХХ, которые и позволили этим спекулянтам заработать - к сожалению, не похоже, что они будут решены в ближайшее время. Судя по тому, что мы слышали о высокопроизводительных чипах Ryzen 5950X и 5900X - они будут оставаться дефицитными, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.