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Pratt & Whitney отзывает больше 1000 двигателей
В связи с проблемами с двигателями компании пришлось отозвать более тысячи двигателей PW1100G для дальнейшей проверки, в результате чего авиакомпании по всему миру столкнулись с перебоями в работе.

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Источник: Pratt & Whitney

26 июля Pratt & Whitney объявила, что около 1200 из 3000 турбовентиляторных двигателей с редукторным приводом (GTF) должны быть отозваны для дальнейшего обследования на наличие микроскопических трещин, вызванных редким состоянием порошкообразного металла, используемого для изготовления дисков турбин высокого давления. Как сообщает Financial Times, эти двигатели должны быть проверены с опережением запланированного в настоящее время графика технического обслуживания.

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В материнской компании Raytheon Technologies (RTX) заявили, что, хотя эта проблема не представляет угрозы, ее устранение будет дорогостоящим, и авиакомпании получат компенсацию.

Данный тип двигателя был представлен еще в 2016 году и является одним из двух вариантов силовой установки, доступных эксплуатантам Airbus A320neo. Учитывая, что этот тип самолетов невероятно популярен, проблема с двигателями в настоящее время затрагивает 57 авиакомпаний по всему миру.

Потенциальный риск образования трещин только усугубляет проблемы с долговечностью двигателей GTF, с которыми уже сталкивались ранее. В отчетах указывается, что 11% самолетов A320 с двигателем GTF в настоящее время находятся на стоянке.

Производитель планирует начать проверку около 200 поврежденных двигателей к середине сентября этого года.

Учитывая, что 57 различных перевозчиков пострадали из-за проблемы с двигателями и были вынуждены приостановить работу части своего парка, авиакомпании могут столкнуться со значительными последствиями.

Источник: Kevin Porter | Shutterstock

Пострадавшие авиакомпании были вынуждены закупать запасные части и двигатели, чтобы избежать отмены рейсов в период пикового спроса. Сообщается, что Spirit Airlines выведет из эксплуатации семь самолетов A320neo в следующем месяце из-за отзыва двигателей P&W. Однако авиакомпания может столкнуться с подобными проблемами и в будущем, поскольку Spirit является крупнейшим американским оператором двигателей GTF и использует их на 79 A320neo.

В Европе это также повлияет на Wizz Air, компания уже сокращает свой целевой показатель роста на лето с 30% до 25% и рассматривает возможность сокращения числа рейсов, выполняемых из лондонских аэропортов Лутон и Гатвик в сентябре и октябре. Кроме того, авиакомпания сообщила, что из-за проблем с двигателями некоторые борта будут недоступны из-за нехватки запасных двигателей и плотного графика ремонта.

Также, авиакомпания Hawaii Airlines приостановила полеты на пяти маршрутах, сославшись на эксплуатационные проблемы, возникшие из-за отзыва двигателей Pratt & Whitney. Двигатели PW1100G установлены на 18 Airbus A321neo, принадлежащих перевозчику.

Наконец, сама Raytheon Technologies сталкивается с последствиями, вызванными неисправностями двигателя. Цены на акции RTX упали более чем на 11%. Компания ожидает снижения прибыли на 500 миллионов долларов.

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#airbus #raytheon #wizz air #a320neo #a321neo #pratt&amp;whitney #pw1100g
Источник: simpleflying.com
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