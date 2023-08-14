Восстановление после COVID-19 по-прежнему идет быстрыми темпами, уровень перевозок восстановился на 94%.

Источник: Joe Kunzler | Simple FlyingМеждународная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала данные о пассажиропотоке за июнь и сравнила их с показателями прошлых лет, а также провела анализ за весь год. IATA, в которую входят более 300 авиакомпаний, на долю которых приходится 83% от общего объема пассажиропотока в мире, объявила, что авиационная отрасль почти достигла уровня перевозок в 2019 году, до пандемии COVID-19.

Общий объем трафика за июнь

В июне 2023 года общий объем перевозок, который измеряется в пассажиро-километрах (RPK), вырос на 31% по сравнению с июнем прошлого года. Авиационная отрасль оправилась от последствий пандемии COVID-19 и восстановилась на 94,2% от того, что было в июне 2019 года. За первое полугодие, с января по июнь, общий трафик вырос на 47,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Источник: Catharine Pierce | Shutterstock

Генеральный директор IATA Вилли Уолш рассказал об устойчивом восстановлении авиационной отрасли. Он заявил:

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"Летний туристический сезон успешно стартовал в июне с двузначным ростом спроса и средним коэффициентом коммерческой загрузки, превышающим 84%. Самолеты заполнены, что является хорошей новостью для авиакомпаний, местной экономики и количества рабочих мест, зависящих от путешествий и туризма. Все выигрывают от продолжающегося восстановления отрасли."

Рынок внутренних перевозок внес значительный вклад в общее увеличение пассажиропотока. Внутренний трафик вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Показатель июня 2023 года был на 5,1% выше, чем в июне 2019 года, что указывает на то, что внутренние перевозки превысили уровень, существовавший до пандемии. Кроме того, в первом полугодии 2023 года количество перевозок выросло на 33% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Рынки по всему миру показали рост RPK (пассажирокилометров) в течение июня, за исключением Австралии. В стране произошло снижение на 1,7% по сравнению с июнем прошлого года. Однако этот показатель все еще был на 3,9% выше уровня, существовавшего до пандемии. Наибольший прирост в годовом исчислении наблюдался в Китае, где ежемесячные RPK увеличились на 129,6%.

Возрос объем международных поездок

Количество международных рейсов также увеличилось, что свидетельствует о резком росте общего объема перевозок. В июне показатели увеличились на 33,7%, по сравнению с июнем прошлого года. RPK на международных маршрутах составил почти 89% от того, что было зафиксировано в июне 2019 года. Кроме того, первое полугодие 2023 года показало рост на 58,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Это показывает, что на всех международных рынках наблюдается рост, хотя они еще не полностью восстановились до уровня до пандемии. Источник: COMAC

В частности, наибольший рост по сравнению с июнем прошлого года наблюдался на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Рост RPK в международном трафике в регионе составил 90,1%. Кроме того, пропускная способность увеличилась на 115%, а коэффициент загрузки увеличился до 83%.

В других регионах также наблюдался значительный рост. В Европе и Северной Америке наблюдался самый низкий прирост RPK - примерно по 13%. В Европе авиакомпании зафиксировали общий рост пассажиропотока на 14%, увеличение пропускной способности на 12,6% и повышение коэффициента коммерческой загрузки до 89%. У перевозчиков Северной Америки международный трафик подрос на 23%, а коэффициент загрузки был самым высоким в мире - 90,2%.