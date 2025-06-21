Инцидент произошел в округе Джаспер, который находится в восточной части Техаса.

Шериф округа Джаспер Чак Хавард после получения ордера вскрыл криптомат, который принадлежит Bitcoin Depot. По завершении процедуры он изъял наличные на сумму $31 900, что по текущему курсу составляет более 2,5 млн рублей.

На этой неделе к сотрудникам полиции обратилась семья из Джаспера. Местные жители рассказали о том, что с ними по телефону связался незнакомец и от имени властей рассказал о неоплаченных штрафах на $25 000. Они услышали угрозы в свой адрес в случае отказа в срочном порядке погасить задолженность. Злоумышленник посоветовал внести платеж на адрес биткоин-кошелька через местный криптомат, и жертвы последовали этим рекомендациям.

Источник изображения: Block-chain24

Шериф Хавард получил ордер у прокурора и вскрыл криптомат с помощью шлифовальной машины. Наличные, изъятые из криптобанкомата, направлены в прокуратуру штата. До завершения расследования средства будут находиться под арестом.

По статистике, потери жертв криптомошенничества в США за последний год оцениваются в более чем $9 млрд. Так как некоторые преступные схемы связаны с криптоматами, власти Калифорнии, Северной Дакоты, Небраски одобрили законопроекты, связанные с ограничениями на установку криптоматов. Допускается, что в будущем количество штатов увеличится.



