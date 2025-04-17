Мосгордума приняла проект постановления о внесении изменений к закону «О статусе столицы РФ» и к КоАП России.

Документ нового проекта, который одобрила Мосгордума, позволяет властям использовать для обеспечения контроля технические средства, в том числе:

камеры городской системы наблюдения;

беспилотники;

систему измерения LIDAR;

нейросети.

Изначально депутаты хотели добиться того, чтобы в стране появилась возможность штрафовать нарушителей ПДД в автоматическом режиме без вынесения протокола. От идеи пришлось отказаться после возражений в Правительстве РФ. Проект был расширен, теперь инициатива подразумевает, что технические средства будут фиксировать нарушения, отчеты о которых поступят к инспекторам, обладающим полномочиями принимать решение о наказании. Нарушения могут быть разными: например, неубранный снег на крыше здания, который может обвалиться и причинить вред прохожим или автомобилям, или акты вандализма.

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Это означает, что инспекторам больше не придется лично выезжать на каждый объект, где произошло нарушение. Достаточно будет фото или видео, а также другие данные технического средства контроля. Если качество предоставленных доказательств будет низким или спорным, тогда инспектор должен осмотреть место происшествия.

Ожидается, нововведение вступит в силу осенью 2026 года. Перед этим проект поправок будет снова направлен на рассмотрение для получения повторного заключения. Затем нижняя палата парламента должна вынести решение.